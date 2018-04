Policja bezpodstawnie wtargnęła do domu dziennikarki. "Zakuli mnie w kajdanki"

W środę wieczorem, do domu dziennikarki radiowej Trójki bez pukania weszło sześcioro nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. – Zakuli mnie w kajdanki i zażądali ode mnie dowodu osobistego. Następnie przeszukano mój plecak, w którym znajdowały się m.in. Trójkowy mikrofon i moja legitymacja prasowa. Nie powstrzymało to panów przed wykonywaniem dalszych czynności – opisuje Anna Rokicińska. Po trzech godzinach okazało się, że doszło do pomyłki.