Duda: Prezydent Chin nazywa mnie przyjacielem

Prezydent Andrzej Duda wraz małżonką przebywa w Chinach. W trakcie wizyty prezydent m.in. wręczył odznaczenia zasłużonym dla rozwoju współpracy bilateralnej. W środę Andrzej Duda weźmie udział w w forum gospodarczym Polska-Chiny. Z kolei w poniedziałek spotkał się z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Duda spotkał się z Xi Jinpingiem

Tematem rozmów obu polityków miała być nie tylko współpraca bilateralna, ale także kwestia

wojny na Ukrainie oraz presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Duda miał zabiegać także o zniesienie wiz dla Polaków udających się do Chin oraz szukać możliwości zwiększenia polskiego eksportu, aby zrównoważyć stosunki handlowe.

– To ostatni rok mojej drugiej prezydenckiej kadencji. W sierpniu przyszłego roku zakończę misję jako prezydent RP. W głębokim poczuciu tego, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowały się także i w przyszłości. Panie prezydencie, mam nadzieję, że one będą zawsze oparte na wspólnych ideałach, bo one są oparte na wspólnocie ideałów i także dobrze pojętych interesów od 75 lat – powiedział Duda po spotkaniu z Xi Jinpingiem.

Prezydent podkreślił, że oba państwa mają dobre relacje dyplomatyczne i polityczne, a także "międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku".

– One zawsze takie były, są i mam nadzieję, że takie zawsze będą w przyszłości. Cieszę się ogromnie, że także i dzięki temu – co jest dla mnie wielkim zaszczytem – że pan prezydent nazywa mnie przyjacielem, mogę się przyczyniać do budowania tych relacji razem z panem prezydentem – dodał Duda.

W trakcie spotkania miały zostać podpisane nieskore umowy handlowe między Polską a Chinami. W ubiegłym roku 13,9 proc. polskiego importu pochodziło z Chin, podczas gdy polski eksport do tego kraju stanowił zaledwie ułamek tej wielkości.

