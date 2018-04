Cejrowski: Czarne marsze były pełne satanistów. Czy pod domem Kai Godek mamy postawić straż?

Znany podróżnik na antenie TVP Info odniósł się do "Czarnego protestu", który przeszedł ulicami Warszawy. Cejrowski stwierdził m.in., że był on pełen satanistów. – Ci sataniści założyli stronę, na której piszą, aby urządzić piekło Kai Godek. Za co? Za to, że reprezentuje 900 tys. ludzi w sprawie, której nie lubią. Czy mamy postawić straż jak przed domem ks. Popiełuszki? Ci sami ludzie mordują – mówił.