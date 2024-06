Chiny znoszą wizy krótkoterminowe dla Polaków

Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych. O decyzji strony chińskiej poinformowano w poniedziałek w związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Prezydent RP spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu Zhao OZPL Zhao Lejim.

Rząd w Pekinie przekazał, że program ruchu bezwizowego ma na celu pobudzenie turystyki po pandemii i wzmocnienie więzi międzynarodowych.

– Podpisana została umowa na stworzenie wielkiego słownika polsko-chińskiego i chińsko-polskiego. To też jest przełomowe wydarzenie. Ale co najważniejsze: po rozmowie ze mną prezydent Xi Jinping zadeklarował, że Polacy będą mieli ruch bezwizowy. Kto będzie chciał do Chin przyjechać, do 15 dni będzie mógł przyjechać bez wizy – powiedział prezydent Duda po rozmowie z przywódcą Chin.

Andrzej Duda: Prezydent Chin nazywa mnie przyjacielem

Prezydent Andrzej Duda wraz małżonką przebywa w Chinach. W trakcie wizyty prezydent m.in. wręczył odznaczenia zasłużonym dla rozwoju współpracy bilateralnej. W środę Andrzej Duda weźmie udział w w forum gospodarczym Polska-Chiny. W poniedziałek spotkał się z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Tematem rozmów obu polityków miała być nie tylko współpraca bilateralna, ale także kwestia wojny na Ukrainie oraz presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. – To ostatni rok mojej drugiej prezydenckiej kadencji. W sierpniu przyszłego roku zakończę misję jako prezydent RP. W głębokim poczuciu tego, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowały się także i w przyszłości. Panie prezydencie, mam nadzieję, że one będą zawsze oparte na wspólnych ideałach, bo one są oparte na wspólnocie ideałów i także dobrze pojętych interesów od 75 lat – powiedział Duda po spotkaniu z Xi Jinpingiem.

Prezydent podkreślił, że oba państwa mają dobre relacje dyplomatyczne i polityczne, a także "międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku".

– One zawsze takie były, są i mam nadzieję, że takie zawsze będą w przyszłości. Cieszę się ogromnie, że także i dzięki temu – co jest dla mnie wielkim zaszczytem – że pan prezydent nazywa mnie przyjacielem, mogę się przyczyniać do budowania tych relacji razem z panem prezydentem – dodał Duda.

