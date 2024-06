Plan Tuska. Marginalizacja Czarzastego i "neutralizacja" Hołowni

Nie słabną napięcia w koalicji rządzącej. Zwiększającej się dominacji KO sprzyjają wewnętrzne spory w Lewicy. Sytuację tę ma chcieć wykorzystać Donald Tusk, doprowadzając do marginalizacji lewej strony koalicji.

Tusk sponsoruje odwołanie Czarzastego jako jednego z przewodniczących Lewicy. W ten sposób pozbawi go funkcji marszałka Sejmu, którą miał przejąć po Szymonie Hołowni. A Hołownia za cenę stanowiska zrezygnuje z kandydowania w wyborach prezydenckich. Przynajmniej taki jest plan Donalda – mówi rozmówca portalu wprost.pl.

Informator zaznacza, że "wybory prezydenckie mogą być ostatecznym końcem Lewicy, która typując którąś z lewicowych pań polityk, osiągnie słaby wynik".

Przypomnijmy, że podczas negocjacji koalicyjnych ustalono, że Szymon Hołownia (Polska 2050, Trzecia Droga) będzie marszałkiem Sejmu, którego na półmetku kadencji zastąpi Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski (PSL, Trzecia Droga) pytany w poniedziałek w Radiu Zet, czy Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji, odpowiedział, że tak. – To decyzja Polski 2050, Trzeciej Drogi, ale moim zdaniem marszałek Hołownia dobrze wykonuje swoją pracę, bardzo to dobrze robi i powinien kontynuować. Nie widzę powodu, żeby zmieniać – argumentował wiceszef MSZ.

Wicemarszałkowie i posłowie. Tak wygląda dziś układ w Sejmie

Obecnie wicemarszałkami Sejmu są: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Klub Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji liczy 189 członków, Koalicja Obywatelska ma ich 157, Polska 2050, Trzecia Droga – 32, PSL, TD – 32, Lewica – 26, Konfederacja – 18. Aktualnie w Sejmie zasiada też dwoje posłów niezrzeszonych – Monika Pawłowska i Adam Gomoła.

