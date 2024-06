"Robert, na litość boską". Żukowska do Biedronia: To jest pusty frazes

W niedzielę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej partii Razem. Formacja dyskutowała o swojej przyszłości w koalicyjnym klubie parlamentarnym Lewicy.

"Złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy. W opinii Rady rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane. Zaostrza się kryzys mieszkaniowy, rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności. W czerwcu 2024 większość lewicowych wyborców i wyborczyń nie poszła na wybory. To czytelny sygnał, dokąd prowadzi polityka programowych ustępstw i zlewanie się z liberalnym centrum" – czytamy w komunikacie partii Razem.

"Czujemy się odpowiedzialni za przyszłość lewicy w Polsce. Zasadnicze zmiany są konieczne, żeby projekt Lewicy miał rację bytu. Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu. Rada uzależnia dalszą współpracę Razem w ramach Koalicyjnego Klubu Lewicy od wyników tych rozmów" – podano.

"Kiedy wygraliśmy wybory?"

Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, odniósł się na platformie X do medialnych plotek o rozłamie w Lewicy. "Gdy jest trudno, łatwo o kłótnie, złe emocje i decyzje. Ale: lewica wygrywa gdy jest zjednoczona. Przegrywa gdy jest podzielona" – napisał.

Na wpis Biedronia zareagowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. "Robert, na litość boską, to jest pusty frazes. Kiedy wygraliśmy wybory?" – zapytała Anna Maria Żukowska.

twitter

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica otrzymał 741 071 głosów. Z ramienia Lewicy w europarlamencie zasiądą: Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek oraz Joanna Scheuring-Wielgus.

Czytaj też:

Wybory prezydenckie. Kolejna partia może zdecydować się na prawyboryCzytaj też:

Porażka Lewicy w wyborach. Mocny wpis Millera