Zmiany w Konfederacji. Mentzen i Wipler z nową funkcją w Sejmie

"Rzeczpospolita" ustaliła, że do zmian w klubie poselskim Konfederacji dojdzie we wtorek. Stanisława Tyszkę, który wkrótce obejmie mandat w Parlamencie Europejskim, zastąpi na stanowisku przewodniczącego klubu Sławomir Mentzen.

"W klubie Konfederacji obowiązuje umowa, zgodnie z którą Ruch Narodowy obsadza stanowisko wicemarszałka (jest nim Krzysztof Bosak), zaś szefem klubu jest polityk Nowej Nadziei. Członkiem tej ostatniej partii jest Tyszka, więc z góry można było przewidzieć, że jego następcą będzie ktoś z liderów Nowej Nadziei" – czytamy.

Wiceprzewodniczącym klubu Konfederacji ma zostać Przemysław Wipler. "Rz" zwraca uwagę, że od czasu powrotu do Sejmu (Wipler był posłem PiS w latach 2011-2015), opisywany jest w mediach jako szara eminencja Konfederacji i najbliższy współpracownik Mentzena.

Przed kilkoma dniami Wipler poinformował, że został członkiem rady nadzorczej spółki Kancelaria Mentzen. Do tej pory nie piastował jednak żadnych formalnych stanowisk w Nowej Nadziei ani w Konfederacji. "Teraz w końcu będzie pełnił funkcję na miarę swojej rzeczywistej pozycji" – ocenia gazeta.

Według dziennika nominacja dla Wiplera może mieć duże znaczenie polityczne i personalne, dlatego że na co dzień mieszka w Warszawie i to on prawdopodobnie będzie wykonywał wiele obowiązków w klubie w imieniu przebywającego często w Toruniu Mentzena. "Oznacza to, że pozycja Wiplera jeszcze wzrośnie" – czytamy w artykule.

Mentzen pytany o zmiany w klubie ani ich nie potwierdził, ani nie zaprzeczył. Z kolei Wipler odmówił komentarza.

Wiceszefami klubu Konfederacji są obecnie Michał Wawer z Ruchu Narodowego i Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej. "Powołanie jeszcze jednego wiceprzewodniczącego nie powinno mieć realnego znaczenia związanego z rozkładem głosów" – twierdzi "Rzeczpospolita".