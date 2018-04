Neumann o sprawie Kapicy: Nie zastraszą nas

Szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej odniósł się m. in. do zatrzymania i postawienia zarzutów byłemu wiceministrowi finansów w rządzie PO-PSL. – Zatrzymanie Jacka Kapicy to cyrk CBA i PiS. Wjeżdżają do niego o 7 rano, żeby zrobić telewizyjną pokazówkę, zająć opinię publiczną jego sprawą, żeby ludzie przestali dyskutować o tym, co nabroił PiS. To typowa przykrywka, którą Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Polakom. To jeden wielki pic – stwierdził Neumann. Jak zaznaczył, PiS-owi nie uda się "zastraszyć" opozycji. – Za naszych czasów nikt nie robił takiego cyrku – stwierdził.

– Na co czekałem dzisiaj o 7 rano? Że zastukają do wicepremiera Piotra Glińskiego i zaczną go przewozić do prokuratury i stawiać mu zarzuty, że doprowadził, że 0,5 mld zł wypłynęło z Polski, bo kupił obraz, który i tak był w Polsce – dodał polityk PO.

Neumann skomentował także ostatnie, korzystne dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej sondaże. – Jeszcze wiele przed nami, jeszcze wiele musimy zrobić, jeszcze wiele pracy. Prędzej czy później twarda, konsekwentna praca opozycji daje efekty. Prędzej czy później władza się zużywa i zaczyna kruszeć – stwierdził szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej na antenie Radia ZET.