Lubnauer o "dusznej atmosferze" rządów PiS. "Mam nadzieję, że to się nie zakończy drugim przypadkiem Blidy"

Jeżeli obserwuję to, co się w tej chwili dzieje, to coraz bardziej widzę taką duszną atmosferę lat 2005-2007. Czasami zastanawiam się, boję się albo mam nadzieję, że to się nie zakończy drugim przypadkiem Barbary Blidy - mówiła na antenie Polsat News szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Posłanka była gościem programu "Polityczne Grafiti" na antenie Polsat News. W rozmowie z Piotrem Witwickim Lubnauer przekonywała, że obecna sytuacja przypomina "duszną atmosferę" rządów PiS w latach 2005-2007. Wyraziła nadzieję, że nie skończy się to drugim przypadkiem Barbary Blidy, Lubanuer nawiązała do wczorajszego zatrzymania byłego szefa Służby Celnej i ministra finansów w rządzie PO-PSL. Zatrzymanie miało związek z aferą hazardową. – Mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo często mamy możliwość przesłuchania bez takich działań, jak w tej chwili, a akurat w przypadku Jacka Kapicy wszystkie te doniesienia, które możemy mieć tylko z mediów… Z paragrafu brak nadzoru, z którego można oskarżyć praktycznie każdego o wszystko, bo to jest tak pojemne – mówiła szefowa Nowoczesnej. Jak tłumaczyła, z taśm wiemy, że Kapica był zawsze postrzegany jako człowiek, który szczególnie stał na straży finansów publicznych i tego, żeby nie było lobbingu ze strony środowiska hazardowego. Zdaniem Lubnauer zatrzymanie Kapicy, termin tego zatrzymania nie są przypadkowe.

