"Aktywiści" przy granicy z Białorusią. Braun: Konfederacja domaga się położenia kresu tej dywersji

We wtorek na konferencji prasowej w Sejmie europoseł Grzegorz Braun i poseł Witold Tumanowicz mówili o sytuacji na granicy z Białorusią, gdzie w ostatnich tygodniach niemal codziennie dochodziło do prób nielegalnego przekroczenia granicy i incydentów z atakowaniem polskich żołnierzy, policjantów i strażników granicznych włącznie. Cudzoziemcy z najrozmaitszych państw Afryki i Bliskiego Wschodu są zwożeni na Białoruś, gdzie instruuje się ich, a nawet szkoli, jak atakować polskich mundurowych. By temu przeciwdziałać rząd podjął szereg decyzji dotyczących m.in. możliwości użycia broni oraz ustanowienia strefy buforowej.

Jednocześnie jest wiele bardzo niepokojących doniesień o rozmaitej pomocy udzielanej nielegalnym imigrantom z terytorium Polski przez organizacje określające same siebie jako "humanitarne".

Braun: Te organizacje prowadzą dywersję

Grzegorz Braun powiedział, że Konfederacja domaga się "położenia kresu antypolskiej dywersji", która jest prowadzona na granicy polsko-białoruskiej. Europoseł powiedział, że organizacje tzw. aktywistów "na poły oszukańczo" nazywają siebie "pozarządowymi". – Te organizacje czerpiąc ze źródeł, korzystając z zasilania pochodzącego także z zagranicy, prowadzą dywersję przeciwko służbom, wojsku i Straży Granicznej – powiedział Braun. Dodał, że organizacje te utrudniają służbom zadania, które wykonywane są w trybie pilnym i stanową rezultat zaszłości w polityce wschodniej.

Braun powiedział, że "na odcinku białoruskim organizacja, która prezentuje się jako Grupa Granica" i przytoczył przykłady jej działań. Jak powiedział, to np. wskazywanie nielegalnym imigrantom miejsc, w których występują luki w systemie zabezpieczenia granicy. – To nie jest gra w podchody, to jest dywersja i akcja o charakterze przestępczym – dodał europoseł.

Apel Konfederacji do służb

Lider Korony powiedział, że Konfederacja nie wie dokładnie, skąd wzięła się Grupa Granica, ale zwraca się w tej sprawie do służb. – Apelujemy, by służby państwowe poważnie zabrały się na tym odcinku do roboty. Apelujemy o to, by finansowanie Grupy Granica przez Fundację Stefana Batorego, powstałą z inspiracji światowej sławy filantropa Sorosa, by to wszystko zostało wzięte pod lupę. […] Apeluję, by funkcjonowanie agentur obcych, zagranicznych organizacji, zostało ujęte w Polsce w ramy prawa. Takie prawo działa np. w USA – powiedział Braun, dodając, że organizacje lobbujące są tam jasno wskazane prawnie.

W dalszej części konferencji głos zabrał poseł Witold Tumanowicz.

