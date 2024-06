Zaskakujący ruch Kaczyńskiego. Nieoficjalnie: Oto nowa nazwa partii

O zmianach w PiS informuje portal Wprost.pl. Z informacji serwisu wynika, że decyzja o przyłączeniu Suwerennej Polski do PiS już zapadła.

– Jeśli nie wydarzą się nieprzewidziane okoliczności, to połączmy się przed wyborami prezydenckimi. Wtedy PiS zmieni nazwę na Biało-Czerwoni. Nikt i tak nie rozróżnia wszystkich odnóg Zjednoczonej Prawicy, takich jak OdNowa Rzeczpospolitej. Trzeba to ujednolicić – stwierdził polityk Suwerennej Polski w rozmowie z portalem.

Jednocześnie polityk z partii Zbigniewa Ziobro wskazał na jedno poważne zagrożenie dla tego scenariusza. Jeżeli kandydatem PiS na prezydenta będzie Mateusz Morawiecki, to "wtedy będzie problem". Środowisko Suwerennej Polski od dawna ostro krytykuje byłego premiera, a w przeszłości zarzucało mu podejmowanie fatalnych decyzji na arenie europejskiej.

"Przyłączenie Suwerennej Polski do PiS będzie wiązało się z tym, że partia Zbigniewa Ziobry nie wystawi swojego, odrębnego kandydata na prezydenta. Wcześniej mówiło się, że Patryk Jaki chce wystartować w wyborach" – czytamy na portalu.

Zmiany w PiS

O pomyśle zmiany nazwy partii mówiło się już od dawna. "Były takie rozmowy. Rozumiem tych, którzy chcieliby się oderwać od tych plugawych kampanii prowadzonych przeciw nam pod hasłem ośmiu gwiazdek" – przyznał były wicepremier w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Jak dodał, "jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość to dla wielu ludzi symbol dobrych rządów, troski o Polskę, skuteczności, patriotyzmu. Trzeba to przemyśleć na spokojnie, wybrać to, co najważniejsze. Na pewno nie będziemy się kierować sentymentami, zbyt wielka jest stawka walki, w której uczestniczymy. Tą stawką jest Polska".

KO wygrywa z PiS. Nowy sondaż

Koalicja Obywatelska ma 0,7 pkt proc. przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością – wynika z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 34,4 proc. respondentów, a na PiS – 33,7 proc. Tak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, który został przeprowadzony w dniach 21-23 czerwca.

