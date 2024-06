CBA: Zatrzymano trzech rektorów uczelni wyższych

Do zatrzymania doszło w dniach 19 i 24 czerwca 2024 roku w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. Zatrzymani to Roman G., rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Rafał K., rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Grzegorz G., profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Agenci przeszukali zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i gabinety na uczelniach. Zabezpieczono elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

Rektorom przedstawiono zarzuty przekupstwa (art. 229 §1 i §4 k.k) oraz płatnej protekcji czynnej (art. 230a § 1 k.k). Wobec dwóch zatrzymanych zasądzono poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych oraz dozór policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. Trzeci podejrzany, oprócz dozoru i zakazu kontaktów, musiał zapłacić 200 tys. złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Jak przekazało Centralne Biuro Antykorupcyjne, z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani wielokrotnie wręczali korzyści majątkowe członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Udzielone korzyści majątkowe miały wpływ na decyzje, działania i zaniechania oraz opinie i stanowiska wobec wspomnianych prywatnych uczelni wyższych. W ramach prowadzonego postępowania ustalono, że wartość wręczonych korzyści majątkowych wynosi łącznie nie mniej niż 630 tys. złotych.

Afera Collegium Humanum

Przypomnijmy, że CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania i pracy zatrzymanych osób, zabezpieczając nośniki danych i dokumentację. Prokurator zastosował wobec Waldemara U. środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 zł oraz dozoru policji, połączonego z zakazem kontaktowania się w sposób bezpośredni lub pośredni z określonymi osobami.

