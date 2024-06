"Przyjmujemy z zadowoleniem". MSZ reaguje na decyzję MTK ws. Szojgu i Gierasimowa

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa. Chodzi o zarzut ataków na obiekty cywilne i ludność cywilną na Ukrainie w okresie od 10 października 2022 r. do 9 marca 2023 r.

"Izba Przygotowawcza II uznała, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że obaj podejrzani ponoszą odpowiedzialność za ataki rakietowe przeprowadzone przez rosyjskie siły zbrojne na ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r." – przekazał w komunikacie MTK.

W ocenie MTK występują także uzasadnione podstawy, by sądzić, że ataki te były wymierzone bezpośrednio w ludność cywilną. Zdaniem Trybunału, nawet ostrzał obiektów, które kwalifikowały się jako wojskowe i powodowały straty dla cywilów były niewspółmiernie wielkie w stosunku do korzyści militarnych dla Rosji.

"Izba zawsze będzie brać pod uwagę wpływ wspomnianych działań na bezpieczeństwo ludności cywilnej, w tym najbardziej bezbronnych, takich jak osoby starsze, kobiety i dzieci" – czytamy.

Polskie MSZ reaguje na decyzję trybunału w Hadze

"Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazów aresztowania byłego rosyjskiego ministra obrony S. Szojgu i szefa rosyjskich Sił Zbrojnych W. Gierasimowa, w ramach dochodzenia sprawiedliwości i pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Ukrainie" – napisało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie, który pojawił się na profilu resortu na platformie X.

twitter

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu 2023 r. nakazy aresztowania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina oraz komisarz do spraw dzieci Marii Lwowej-Biełowej.

Czytaj też:

Głośno o słowach Sikorskiego. Białoruś: Polska dąży do eskalacjiCzytaj też:

Granica z Białorusią. Rosyjskie media cytują słowa Sikorskiego