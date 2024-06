Zbigniew Ziobro poszukiwany przez policję? "Nie odebrał wezwania"

Komisja ds. Pegasusa wyznaczyła termin przesłuchania Ziobry na 1 lipca. Posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji, powiedziała, że "jest możliwość, aby przesłuchać pana posła poza budynkiem Sejmu".

Według Marcina Bosackiego, posła Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczącego komisji, były minister sprawiedliwości nie odebrał wezwania na przesłuchanie i z tego powodu jest poszukiwany przez policję.

– Na razie nie odebrał wezwania, z tego, co wiem, szuka go policja, żeby to wyzwanie dostarczyć. Słyszę, że pan były minister Ziobro pojawia się w Warszawie. Gdzie mieszka, tego dokładnie nie wiem, czy za granicą, czy w swoim miejscu zamieszkania – mówił Bosacki w Polskim Radiu.

Bartłomiej Sienkiewicz (KO), wybrany w czerwcu do Parlamentu Europejskiego, powiedział w Polsat News, że Ziobro powinien przedstawić "papier, pod którym podpisze się szpital lub lekarz", potwierdzający, że Ziobro nie może stawić się przed komisją z powodów zdrowotnych. – Tego papieru nie ma – dodał.

Sondaż: Ponad połowa Polaków nie chce wzywania Ziobry na przesłuchanie

Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził na zlecenie Radia Zet sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa powinna wzywać na przesłuchanie Zbigniewa Ziobrę niezależnie od jego aktualnego stanu zdrowia.

Z tym stwierdzeniem zdecydowanie zgodziło się 21,8 proc. respondentów, 13 proc. badanych raczej się zgodziło", 23,3 proc. raczej się nie zgodziło, z kolei zdecydowanie nie zgodziło się 30,4 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie miało 11,5 proc. badanych.

Jeśli chodzi o podział głosów według politycznych preferencji, to przeciwni wzywaniu byłego szefa MS przez komisję śledczą w zdecydowanej większości są zwolennicy PiS i Konfederacji (87 proc. z nich nie chce przesłuchania Ziobry, za opowiada się 11 proc. badanych).

Przeciwną opinię mają wyborcy koalicji rządzącej. Wśród głosujących na KO, Trzecią Drogę i Lewicę jest więcej zwolenników przesłuchania Ziobry (61 proc.) niż przeciwników (27 proc.).

Były szef MS walczy z rakiem przełyku i od kilku miesięcy nie udziela się publicznie.

Czytaj też:

"Niestety następuje pogorszenie sytuacji". Ziobro o swoim stanie zdrowia