"To nie jest możliwe". Gryglas komentuje sondaż TVN

– Podchodzę do tego sondażu z rezerwą, bo to nie jest możliwe, by po serii sondaży w których PiS i Zjednoczona Prawica osiągali nawet ok. 50 proc., nagle ukazał się sondaż w którym jest taka różnica – mówił poseł na antenie Tok FM.

Przypomnijmy, że rzeczonym sondażu w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed miesiącem PiS stracił aż 12 punktów procentowych. Z badań, do których odnosił się Gryglas, wynika, że PiS uzyskał 28 proc., a PO na 22 proc. Niektórzy politycy PiS (np. minister Błaszczak) zwracali uwagę, że sondaż został przeprowadzony na zlecenie TVN, co ich zdaniem może oznaczać, że badania są nierzetelne i specjalnie zaniżają wynik partii rządzącej.

Gryglas odniósł się również do głośnej ostatnio sprawy nagród, które politykom przyznała premier Szydło. Zdaniem posła ministrowie w rządzie zasłużyli na otrzymane nagrody. – W biznesie płaci się nagrody za efekty i muszę powiedzieć, że rząd pani Szydło doprowadził do przywrócenia funkcjonowania państwa. Przypomnę klasyka z poprzedniego okresu, który mówił, że państwo polskie funkcjonuje tylko teoretycznie - teraz ono nie działa teoretycznie – argumentował.

