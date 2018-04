Warzecha: Jestem zawiedziony decyzją prezydenta

– Jak to jest, gdy obywatele i organizacje pozarządowe zgłaszają poważne zastrzeżenia, to pan prezydent bez wahania sięga za pióro i podpisuje te projekty ustaw. Tymczasem tutaj, gdzie mamy do czynienia ze sprawą, która z punktu widzenia podstawowych założeń tej władzy wątpliwości nie budzi, to pan prezydent twardo stawia weto. Mam wrażenie, że coś tutaj nie gra – komentuje publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

