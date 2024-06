Afera Collegium Humanum. Kolejne cztery osoby zatrzymane przez CBA

"Dzisiaj rano agenci CBA zatrzymali kolejnych czterech pracowników niepublicznych uczelni wyższych, tym razem z Katowic, Krakowa i Łodzi. W śledztwie prowadzonym wspólnie z wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach 19 osób usłyszało w sumie 99 korupcyjnych zarzutów" – poinformował w środę na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynatora służb specjalnych.

twitter

Zatrzymania na uczelniach w całej Polsce

Dzień wcześniej Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało, że funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech rektorów prywatnych uczelni. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w niepublicznych szkołach wyższych. Do zatrzymań doszło 19 i 24 czerwca w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. Zatrzymani to Roman G., rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Rafał K., rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu oraz Grzegorz G., profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Agenci CBA przeszukali zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i gabinety na uczelniach. Zabezpieczono elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

Rektorom przedstawiono zarzuty przekupstwa (art. 229 §1 i §4 k.k) oraz płatnej protekcji czynnej (art. 230a § 1 k.k). Wobec dwóch zatrzymanych zasądzono poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych oraz dozór policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. Trzeci podejrzany, oprócz dozoru i zakazu kontaktów, musiał zapłacić 200 tys. złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani wielokrotnie wręczali korzyści majątkowe członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Udzielone korzyści majątkowe miały wpływ na decyzje, działania i zaniechania oraz opinie i stanowiska wobec wspomnianych prywatnych uczelni wyższych. Wartość wręczonych korzyści majątkowych wynosi łącznie nie mniej niż 630 tys. złotych.

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

Czytaj też:

Collegium Humanum zmienia nazwę. Dotychczasowa "źle się kojarzy"Czytaj też:

Co z dyplomami uzyskanymi na Collegium Humanum? Jest decyzja rządu