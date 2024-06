Brat czołowego polityka PiS zatrzymany przez CBA. "Jestem zdumiony"

"Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 osób w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora zabytków oraz innych przestępstw o charakterze korupcyjnym" – poinformowała w opublikowanym w środę komunikacie Prokuratura Krajowa.

Zatrzymani już usłyszeli zarzuty powoływania się na wpływy, płatnej protekcji czynnej i biernej, a także przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej oraz przyjęcia korzyści majątkowej.

Wobec jednej z osób, Ryszarda S. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Według śledczych, Ryszard S. w zamian za otrzymywane obietnice korzyści majątkowych i uzyskane korzyści w postaci nieodpłatnych noclegów w hotelu, pośredniczył w bezprawnym wywieraniu wpływu na decyzje i działania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków, których przedmiotem była planowana inwestycja w Międzyzdrojach. "Ponadto działając wspólnie i w porozumieniu z Maciejem K. przyjął obietnicę korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu z MKiDN dotacji celowej w ramach Programu Ochrona Zabytków 2023" – czytamy.

Oświadczenie Jarosława Sellina ws. zatrzymania jego brata

Okazuje się, że Ryszard S. to brat prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceministra kultury Jarosława Sellina. Polityk postanowił zabrać głos w sprawie, publikując oświadczenie.

"Jestem zaskoczony informacją o zatrzymaniu mojego brata Ryszarda w ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Prokuraturę Krajową" – napisał Sellin. Parlamentarzysta wyraził przekonanie co do uczciwości swojego brata, a także ufność, że "doszło do nieporozumienia, które zostanie szybko wyjaśnione zgodnie z właściwymi procedurami".

"Mam też nadzieję, że mój brat nie stał się ofiarą z powodu noszonego przezeń nazwiska i mojej działalności jako obecnego posła opozycji. Jestem też zdumiony, że jedynie nazwisko mojego brata, a tym samym moje, pojawiło się w przeciekach medialnych. Tymczasem w komunikacie PK wspomina się o 7 osobach, wobec których przedstawiono zarzuty i nie wymieniono ich nazwisk" – zauważył polityk.

