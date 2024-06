Areszt ks. Olszewskiego przedłużony. Do sądu trafiło zażalenie

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla ks. Michała Olszewskiego, szefa fundacji Profeto, na kolejne trzy miesiące. Sprawa ma związek z działaniami prokuratury wokół rzekomej afery dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Poseł Michał Woś z Suwerennej Polski zauważył, że decyzję ws. przedłużenia aresztu dla duchownego podjęła sędzia, która należy do upolitycznionej organizacji sędziowskiej "Iustitia". Z kolei Telewizja Republika poinformowała, że sędzia to prywatnie żona znanego rajdowca Leszka K., oskarżonego w 2021 r. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, fałszowanie dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu oraz utrudnianie prowadzenia postępowania.

"Wszystko jest tam pomieszane"

Mec. Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik ks. Michała Olszewskiego, złożył zażalenie na decyzję sądu ws. przedłużenia aresztu dla duchownego.

– Sąd powtórzył i podtrzymał wszystkie tezy prokuratury. Wypisano całą masę rzekomych świadków, którzy mieliby potwierdzić ustalenia śledczych. Tylko, jeśli wczytać się w tę listę świadków, to wszystko jest tam pomieszane. Pomieszane są osoby i zarzuty. Pani sędzia robiła to sztampowo i nie mam wątpliwości, że nie zapoznała się z materiałem całościowym. Wszyscy obrońcy zwrócili się o możliwość upublicznienia materiałów ze śledztwa, ale prokuratura się na to nie zgodziła – powiedział mec. Wąsowski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Ks. Michał Olszewski w areszcie

30 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie na areszt ks. Michała Olszewskiego. W drodze losowania sprawa została przydzielona sędziemu Piotrowi Kluzowi, który w latach 2009-2012 był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

Na początku czerwca prokuratura postawiła ks. Michałowi Olszewskiemu nowe zarzuty. Chodzi o "pranie brudnych pieniędzy".

