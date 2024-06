"Ten czas jest nieodległy". Bielecki, Janik i Parys ostrzegają i prezentują "wspólne polityczne minimum"

Były minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego Jan Parys, były doradca tego rządu i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL Czesław Bielecki oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie SLD Krzysztof Janik zaprezentowali w czwartek w Warszawie założenia 21 projektów, stanowiących wspólne minimum polityczne.

21 projektów. Wspólne minimum polityczne

W ich ocenie, jest to konieczne w obliczu sytuacji, w jakiej obecnie znalazła się Polska. Wskazują tu na presję na granicy z Białorusią, coraz częstsze "przypadkowe" pożary bądź wybuchy, a także ofiary na granicy, które – jak podkreślają – "są tylko stopniami eskalacji konfliktu, który jest sterowany przez wrogie państwa".

"W tej sytuacji krytycznie ważne jest, aby wszystkie konkurujące siły polityczne porozumiały się co do politycznego minimum, by Polska jak najlepiej przygotowała się na możliwy nadchodzący konflikt i inne wyzwania z którymi zmierzymy się w przyszłych dekadach" – uważają autorzy projektu.

Czym w praktyce jest "polityczne minimum"? Parys, Bielecki i Janik wskazują, że składa się ono z trzech powiązanych ze sobą komponentów: Pierwszego – związanego bezpośrednio z bezpieczeństwem i obroną, drugiego – związanego z infrastrukturą krytyczną i trzeciego – związanego z inwestycjami dla rozwoju i konkurencyjności. "Dlatego też definiujemy projekty polityczne, które powinny być kotwicami niezbędnych zmian" – wyjaśniają.

Zakończyć okres brutalnej walki politycznej. "Dobro kraju jest ważniejsze"

"Wybory parlamentarne, samorządowe i europejskie powinny zakończyć okres brutalnej walki politycznej. Dobro kraju jest ważniejsze niż interesy ugrupowań politycznych. Szczególna odpowiedzialność za państwo spoczywa jak zawsze na tych siłach, którym większość wyborców powierzyła sprawowanie władzy. Nie zamierzamy stwierdzać, które z ugrupowań politycznych w Polsce ma rację, a które błądzi. Nie oczekujemy deklaracji o jedności, rozumiemy, że nie jest to możliwe. Zresztą demokracja polega na bogactwie życia politycznego. Na pewno jednak konsens jest możliwy i niezbędny" – przekonują autorzy inicjatywy.

Przygotowany przez Jana Parysa, Czesława Bieleckiego i Krzysztofa Janika program "wspólnego minimum politycznego" to 21 następujących projektów:

Bezpieczeństwo i obrona państwa

Wypracowanie wspólnego podejścia do celu, jakim jest wystawienie 300-tysięcznych dobrze wyszkolonych i wyposażonych sił zbrojnych. Rozbudowa rezerw WP, w tym poprzez szkolenie obywateli na krótkich kursach przysposobienia wojskowego. Opowiadamy się za budową nowego systemu edukacji dla bezpieczeństwa, obejmującego także osoby będące poza systemem instytucjonalnej edukacji. Budowa centrum zarządzania kryzysowego dla najwyższych władz państwowych (prezydent, rząd, prezydium Sejmu i Senatu), a także centrów regionalnych. Budowa sieci schronów podwójnego zastosowania dla ludności, zwłaszcza w rejonach koncentracji zabudowy (z magazynami energii i żywności) i wdrożenie nowych standardów technicznych dla planowanej zabudowy. Współpraca przemysłów zbrojeniowych Polski i innych sojuszniczych państw we wszystkich tych przypadkach, gdy są one komplementarne. Dotyczy to także przemysłu kosmicznego. Państwowa inwestycja w kształcenie specjalistów i w utworzenie wytwórni produkującej na dużą skalę nowoczesne materiały wybuchowe.

Infrastruktura krytyczna

Zakończenie budowy Via Carpatia i Rail Baltica. Wybudowanie Drogi Północno-Wschodniej (DPW), czyli powiązanej z Via Baltica strategicznej drogi łączącej Redzikowo i Trójmiasto z Bramą Suwalską. Budowa intermodalnego terminala w Zamościu wraz z rozbudową kontroli fitosanitarnej po stronie sąsiadów, dla efektywnej wymiany handlowej z Ukrainą. Rozpoczęcie budowy i dalsza etapowa rozbudowa CPK wraz z infrastrukturą kolejową i drogową. Cyberbezpieczeństwo cywilne – wprowadzenie w cywilnej infrastrukturze krytycznej standardów bezpieczeństwa cyfrowego analogicznych do tych istniejących w systemie bankowym. Rozbudowa portów morskich; w tym Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni, Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, Terminala dla farm wiatrowych offshore wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Budowa dużej i małej (SMR) energetyki jądrowej i inwestycja w bezpieczną sieć przesyłową. Inwestycja w 100% pokrycie całego kraju szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Inwestycje i reformy dla rozwoju i konkurencyjności

Ustalenie optimum ograniczającego Zielony Ład. Przyjęcie zasady, że dla strategicznych (pilnych i ważnych) projektów wykraczających poza rutynowe działania administracji państwowej zatrudnia się zewnętrzne zespoły zadaniowe na zasadzie outsourcingu (SPV) lub powierzenia. Stworzenie platformy wsparcia inwestycyjnego dla innowacyjnych projektów, w szczególności w kwestiach strategicznych technologii (typu ‘dual use’) dla obronności, w tym technologii AI. Wsparcie inwestycyjne dla rodzimej produkcji API – substancji czynnych niezbędnych do wytwarzania leków, dla uniezależnienia się od ich importu. Zintegrowanie na jednej platformie rozstrzygnięć obejmujących planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, budownictwo i infrastrukturę oraz ochronę środowiska naturalnego i kulturowego dla przyspieszenia inwestycji. Wdrożenie propodażowej polityki mieszkaniowej. Odblokowanie uzbrojonych terenów będących głównie w gestii Skarbu Państwa i poprzez inwestowanie w infrastrukturę zapobieganie dalszemu rozpraszaniu zabudowy. Przeprowadzenie reformy podziałów administracyjnych w sposób odpowiadający policentrycznej sieci miast jako ośrodków rozwojowych, redukcja liczby powiatów do ok. 150 i ewentualne skorygowanie liczby województw.

