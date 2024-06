"CPK. Już nie dla każdego". Mocny spot PiS

W nowym spocie PiS poruszono temat CPK oraz plany rządu Donalda Tuska na tę inwestycję.

– Donald Tusk ogłosił odejście od ambitnego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego proces budowy rozpoczął rząd PiS. Nowy plan rząd koalicji 13 grudnia zakłada wykluczenie komunikacyjne wielu polskich miast, a także budowę znacznie mniejszego lotniska. W konsekwencji ambitny projekt połączenia całej polski siecią szybkich kolei oraz utworzenie nad Wisłą wielkiego hubu komunikacyjnego, wylądował w koszu – wskazuje narrator spotu.

– To przede wszystkim program dla obywateli. Program dla każdego Polaka, bo z każdego zakątka Polski będzie można do centrum Polski dojechać – to z kolei fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego.

Wideo kończy się planszą z napisem: "CPK. Już nie dla każdego".

Decyzja ws. CPK

Premier Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji dot. przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego budowę lotniska w Baranowie oraz modernizację lotniska Chopina na Okęciu. – Powstanie lotnisko w Baranowie. (...) Będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie na 34 mln pasażerów – stwierdził Tusk podczas konferencji prasowej w środę.

Dodał, że będzie połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ale również autostradą i że podjęto decyzję o rozbudowie o trzeci i czwarty pas autostrady między Warszawą a Łodzią. Premier poinformował, że do tej pory CPK kosztował 2 mld 700 mln złotych. Dodał, że projekt autorstwa jego rządu "będzie trójskokiem w nowoczesną komunikację", a także "strukturę państwa polskiego".

– Ten projekt musi uwzględniać ten skarb, jakim jest polska regionalna i model decentralizacji. W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa, by się łączyć w Baranowie – tłumaczył Tusk. Wyjaśnił, że zmiany proponowane przez rząd mają oznaczać mniejszą liczbę wywłaszczeń, "zwłaszcza w związku ze zmianą modelu kolejowego".

