Za dużo jedzenia na Święta? Podziel się z ubogimi

Od niedzieli do środy w całej Polsce będzie można zgłosić, że zostało nam jedzenie po świętach, a wolontariusze przyjadą i zawiozą je do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych. O akcji na antenie Polskiego Radia 24 opowiedziała jej pomysłodawczyni, Maria Skołożyńska.

– Oprócz tego, że wielu osobom zostaje jedzenie i chcą się nim podzielić, to są też tacy, którzy np. robią więcej pierogów, by się z nami dzielić. To bardzo przyjemne uczucie. Z roku na rok zgłoszeń jest coraz więcej. Na wspólne zbieranie umawiają się nawet pracownicy firm, czasem rodziny razem pakują i przekazują jedzenie. To inicjatywa, która angażuje ludzi zewsząd – powiedziała Skołożyńska.

Aby podzielić się posiłkiem, należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.PodzielmySie.pl.Już teraz mogą zgłaszać się wolontariusze, którzy odbiorą jedzenie od darczyńców i zawiozą je dalej. Do piątkowego południa zgłosiło się kilkudziesięciu kierowców, m.in. z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Radomska czy Częstochowy.

Oddać można każdą żywność, która jest dobra do spożycia – sałatki, wypieki czy mięsa. Wszytko, co zostanie nam po świątecznym ucztowaniu.

W poprzedniej akcji, która odbyła się w Boże Narodzenie, udało się zebrać 8 ton jedzenia. Włączyło się 300 kierowców i ponad tysiąc darczyńców z 50 miast w całym kraju.