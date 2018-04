Ponad 200 l żurku i 200 kg sałatki. Wielkanocne śniadania dla potrzebujących

Takie śniadanie dla ubogich i samotnych zorganizowano m. in. w Białymstoku. Co przygotowano? Około 250 litrów żurku, 100 kg pasty jajecznej, 200 kg sałatki jarzynowej, 100 kg wędlin i 500 bab wielkanocnych, jednak to tylko niektóre z potraw. Gościom – ludziom bezdomnym, starszym i samotnym – życzenia złożył nowy arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda. We wspólnym śniadaniu udział wzięło ok. 300 osób. Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących w Białymstoku zorganizowały: Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny. im. Czarneckich.

Z kolei w Wielką Sobotę, takie śniadanie zorganizowano w Łodzi. Podopieczni Koła Łódzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zjedli razem wielkanocne śniadanie. Posiłek zorganizowano w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Szczytowej w Łodzi. Na stole znalazły się m.in. jajka i tradycyjny żurek z kiełbasą.