Papież udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi

Błogosławieństwo Urbi et Orbi. Papież: Jezus jest Panem. Alleluja!

Jak co roku, w związku ze świętami Wielkiej Nocy, papież udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Franciszek do tłumów wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra w Watykanie, zwrócił się z głównego balkonu Bazyliki św. Piotra.