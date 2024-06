W Sejmie padł projekt Lewicy. "Klub KO kazał swoim posłom tak głosować"

Sejm w piątek odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, potocznie zwanego "ustawą antyflipperską". Zdaniem forsującej projekt Lewicy poprzez wprowadzenie zmian w stawce podatku od zbycia nieruchomości ustawa miałaby zniechęcać do spekulacji nieruchomościami. Propozycja zakładała w określonych sytuacjach wzrost podatku PCC z 2 proc. do 10 proc.

Ustawa antyflipperska padła w pierwszym czytaniu

Sejm głosował nad wnioskiem Konfederacji o odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu tzw. ustawy antyflipperskiej. W głosowaniu za wnioskiem o odrzucenie głosowało 232 posłów, przeciw było 190 posłów, 8 posłów wstrzymało się od głosowania. Tym samym projekt przepadł.

Oburzenia wynikiem głosowania nie kryli posłowie Lewicy Maciej Konieczny i Adrian Zandberg. "Koalicja posłów Konfy, PO, SuwPola i Trzeciej Drogi właśnie uwaliła ustawę antyflipperska" – napisał rozżalony Zandberg.

Wyższy PCC (w założeniu) na flipperów

Lewica zaprezentowała projekt ustawy antyflipperskiej pod koniec marca. By ograniczyć zjawisko flippingu i przeciwdziałać tam, gdzie na mieszkaniach prowadzone są spekulacje i sztucznie zawyżane ceny, formacja chce podwyższyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), wprowadzając dodatkowe stawki. – Jeśli mieszkanie jest odsprzedawane w ciągu roku, to to będzie 10 proc., w ciągu dwóch lat sześć proc., w ciągu trzech lat cztery proc. – powiedziała poseł Lewicy Dorota Olko. – Czyli osoba, która kupi w ciągu pięciu lat więcej niż dwa mieszkania, będzie płaciła wyższe stawki podatku – wyraziła swoją prognozę.

Wipler: Lewica chce, byśmy za mieszkania płacili dodatkowy podatek

Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta Warszawy negatywnie ocenił koncepcję Lewicy. Swoją opinię w tej sprawie zamieścił na X (dawniej Twitter).

"Lewica znowu przeciwko Polakom i Warszawiakom. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi część ceny, płacą go w cenie klienci kupujący mieszkanie. A Lewica chce, byśmy płacili za mieszkania nawet 10% dodatkowego podatku!" – napisał parlamentarzysta Konfederacji. "Jestem temu radykalnie przeciwny! W cenie mieszkań i domów już teraz jest za dużo podatków" – dodał.

