"Bydlak". Burza po słowach Kuźniara o Szydło

Jarosław Kuźniar był jednym z gości audycji Polskiego Radia "Strefa wpływów". Poruszono tam temat zaplanowanych na przyszły rok wyborów prezydenckich. W pewnym momencie rozmowa zeszła na potencjalnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Czarnecki zasugerował, że o najwyższy urząd w państwie może ubiegać się była premier, obecnie europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

Oburzające słowa Kuźniara o Szydło. "Tak, dokładnie, totalny seksizm"

– Może być tak, że Beata będzie startowała na prezydenta – stwierdził. Po tych słowach obecna w studiu dziennikarka Renata Grochal przypomniała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że kandydatem jego partii nie będzie kobieta.

Wtedy z żenującym komentarzem do rozmowy włączył się Jarosław Kuźniar. – Nie, kobieta nie, ale Beata Szydło może – stwierdził.

Jak na tę wypowiedź zareagowały pozostałe pozostałe osoby uczestniczące w audycji? – To było seksistowskie co powiedziałeś – oznajmił Czarnecki. – To był seksizm, nie mogę wyjść z szoku – dodała Grochal, choć nie sprawiała wrażenia specjalnie oburzonej.

– Tak, dokładnie, totalny seksizm – odparł na te głosy zadowolony z siebie Kuźniar.

"To nie jest seksizm. To chamstwo"

Wypowiedz byłej gwiazdy TVN, a także hipokryzja całego "postępowego" środowiska spotkała się z odzewem w mediach społecznościowych.

Ostrych słów pod adresem Kuźniara nie szczędził poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki, który nazywając go "bydlakiem" zapytał: "Jak feministki oceniają takie wypowiedzi celebryckiego drania?".

"Ej, rewelacyjny jest ten Jarek Kuźniar. Taki nowoczesny, oczytany, bystry... przekażcie mu wyrazy uznania, bo mnie niestety zablokował" – skomentował z kolei dziennikarz Krzysztof Zimoch.

"To nie jest seksizm. To chamstwo" – oceniła z kolei Marzena Paczuska.

Komentarzy w podobnym tonie było jednak więcej:

