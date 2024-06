Czystki w małopolskim PiS. Kaczyński robi porządki

Kandydatura Łukasza Kmity z PiS po raz kolejny przepadła w wyborach na stanowisko marszałka województwa małopolskiego, chociaż jego partia ma tam większość w sejmiku. Za kandydaturą Kmity głosowało 17 radnych, przeciw było 19. Jeśli radni nie osiągną porozumienia co do wyboru marszałka województwa do 9 lipca, będzie to oznaczało przedterminowe wybory samorządowe.

W efekcie przeciągającego się kryzysu, prezes Jarosław Kaczyński zaczął usuwać małopolskich działaczy PiS z partii – podała Wirtualna Polska. Kaczyński ma być wściekły m.in. na prof. Jana Tadeusza Dudę, przewodniczącego sejmiku (prywatnie ojca prezydenta), który jest sceptyczny wobec kandydatury Kmity. – Gdyby prof. Duda należał do PiS, to prezes by go wywalił z partii. A tak to nic nie może – twierdzi nieoficjalnie jeden z działaczy PiS. Jan Duda odpowiedział negatywnie na pismo Kmity z prośbą, by kolejny raz przełożyć sesję sejmiku województwa, co doprowadziłoby do powtórzonych wyborów do sejmiku.

Porządki ruszyły

Jednocześnie trwa proces usuwania działaczy. "Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dyrektor Kancelarii Sejmiku Woj. Małopolskiego Michał Ciechowski został zawieszony w prawach członka PiS i zostaną podjęte kroki w celu jego usunięcia z partii" – poinformował w oświadczeniu rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. "W związku z zaistniałą sytuacją w sejmiku województwa małopolskiego i pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami, pragnę zwrócić uwagę, iż decyzja ws. kandydata na marszałka województwa pana Łukasza Kmity była i jest decyzją zarówno kierownictwa partii, jak i większości radnych sejmiku, co wynika jednoznacznie z rezultatu ostatniego głosowania. Podważanie tej decyzji jest działaniem na szkodę Polski i stanowi de facto złamanie zasad lojalności i wierności wobec wyborców głosujących na PiS" – wskazał Bochenek.

