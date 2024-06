Zmiany w Polsce 2050. Kobosko odchodzi z władz partii

Podczas sobotniego Zjazdu Krajowego Polski 2050 omawiano m.in. sytuację w partii po wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz zmiany w statucie.

W wyborach do PE, które odbyły się 9 czerwca, Trzecia Droga otrzymała 6,91 proc. głosów. Koalicja Polski 2050 i PSL uzyskała zaledwie trzy mandaty. Europosłami zostali: Michał Kobosko, Adam Jarubas i Krzysztof Hetman.

Zastępca Hołowni złożył rezygnację

"To dzięki nam, Polsce 2050, udało się w Polsce zmienić władzę. Polska 2050 to zmiana. Dziś, po wyborczym maratonie, my też się zmieniamy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zastępuje Michała Kobosko, który jedzie budować nasze przyczółki w Brukseli, na stanowisku pierwszej wiceprzewodniczącej partii" – poinformował na platformie X lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Współtwórczyni całego ruchu Polska 2050, współautorka sukcesu Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych, ministra, która już uruchomiła dla Polek i Polaków miliardy złotych z KPO. Dwie osoby, które idą ze mną od pierwszego dnia mojej politycznej działalności i bez których nie zmienialibyśmy dziś Polski. Michał, dziękuję! Katarzyna, gratuluję i do przodu!" – napisał.

Od grudnia 2023 r., Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pełni funkcję minister funduszy i polityki regionalnej. W przeszłości była ambasadorem Polski w Rosji (lata 2014-2016) oraz wiceministrem spraw zagranicznych (2012-2014).

Trzecia Droga się rozpadnie?

Wynik Trzeciej Drogi w wyborach europejskich spowodował, że trwają rozliczenia w koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Komentatorzy zastanawiają się, czy sojusz formacji w ogóle przetrwa. Poseł Polski 2050 Joanna Mucha uważa, że formuła współpracy jej partii z ludowcami się wyczerpała. – Powinniśmy się już rozejść – stwierdziła.

"Czy pani/pana zdaniem po wyborach europejskich Trzecia Droga się rozpadnie?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w sondażu dla "Rzeczpospolitej". Twierdząco odpowiedziało 24,4 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania było 28,6 proc. ankietowanych. Aż 41,8 proc. pytanych nie miało zdania w tej kwestii. Natomiast 5,2 proc. badanych w ogólnie nie słyszało o koalicji Polski 2050 z PSL-em. Sondaż został przeprowadzony w dniach 11-12 czerwca.

