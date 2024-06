Ziemkiewicz: Z Giertycha robiono faszystę. Dziś jest człowiekiem od brudnej roboty

– Niezwykła sytuacja mecenasa, który dzięki omdleniu i długiemu niepojawianiu się w kraju, ukrywaniu się można powiedzieć za granicą, a później dzięki immunitetowi, nie odpowiada na zarzuty wyprowadzenia ze spółki Polnord wielu milionów złotych za pomocą transakcji między spółkami – które zdaniem prokuratury – były spółkami słupami, wszystkie cztery, jak i sam Polnord, były przez pana Giertycha reprezentowane – mówi Ziemkiewicz, zachęcając do lektury 27. numeru tygodnika "Do Rzeczy".

– Człowiek, którego swego czasu "Wyborcza" chciała wsadzać "do wora i do jeziora"; wobec którego rzeczniczka Lewicy zapowiadała, że nigdy jej partia nie wejdzie w koalicję; z którego robiono faszystę – oto stał się człowiekiem do rozliczeń i brudnej roboty Donalda Tuska – mówi publicysta.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Sytuację w Prawie i Sprawiedliwości najlepiej oddaje fraza z filmu Stanisława Barei: „ogólny brak koncepcji” – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “PiS w poszukiwaniu PiS”.

– W krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oglądać można wystawę „Z japońskiej kolekcji Feliksa »Mangghi« Jasieńskiego. Opowieść o księciu Genjim”. To wyśmienita okazja, by spotkać się oko w oko z bohaterem niezwykłego dzieła literackiego, zawierającego w sobie kwintesencję japońskiej duszy – stwierdza Łukasz Czarnecki w artykule “W świecie księcia Genji”.

– Przepisom, które miały skłonić żołnierzy i funkcjonariuszy do bardziej stanowczego działania, tak naprawdę wybito zęby – ostrzega Łukasz Warzecha w tekście “Strzelanie ślepakami”.

– Pięćdziesiąt lat temu reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała w „małym finale” z Brazylią, dzięki czemu zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Droga do tego sukcesu nie była łatwa, a kulisy – zarówno te bardziej, jak i te mniej znane – niezwykle ciekawe – pisze Grzegorz Majchrzak w tekście “Kulisy srebra”.