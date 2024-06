Tusk w swoim stylu o CPK. "Żadne trollowanie tego nie zmieni"

"Centralne Przewalanie Kasy skończyło się definitywnie 15 października. Ruszamy z budową komunikacji przyszłości. I żadne trollowanie tego nie zmieni" – napisał Tusk na portalu X.

Wcześniej, podczas konferencji prasowej, premier zapowiedział budowę lotniska w Baranowie oraz modernizację lotniska Chopina. – Powstanie lotnisko w Baranowie. (...) Będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie na 34 mln pasażerów – stwierdził Tusk. Dodał, że będzie ono połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ale również autostradą i że podjęto decyzję o rozbudowie o trzeci i czwarty pas drogi między Warszawą a Łodzią.

Premier poinformował, że do tej pory CPK kosztował 2 mld 700 mln złotych. Dodał, że projekt autorstwa jego rządu "będzie trójskokiem w nowoczesną komunikację", a także "strukturę państwa polskiego".

Fala komentarzy

Pod niedzielnym wpisem Donalda Tuska wylała się fala krytyki. "Komunikacja przyszłości to nie wpisy na twitterze (X). Komunikacja przyszłości to odwaga stanąć przed mieszkańcami Rzeszowa i powiedzieć im w twarz dlaczego wasz rząd traktuje ich jak Polskę B!" – wskazał europoseł PiS Bogdan Rzońca.

Z kolei poseł Lewicy Paulina Matysiak, na którą spadł polityczny hejt za to, że wraz z Marcinem Horałą z PiS założyła stowarzyszenie dot. rozwoju, w tym CPK, napisała: "Tematów transportowych będę pilnować. Nic się w tym zakresie nie zmieniło".

"Panie Premierze, dokładniej rzecz biorąc to zamierzacie Państwo ruszyć z budową #CPK najwcześniej ZA DWA LATA co jest dalece niesatysfakcjonujące. W przedstawionym projekcie jest ZERO sense of urgency. A przewalaniem kasy jest planowana rozbudowa Chopina za 2.5 mld PLN" – komentuje ekspert ds. lotnictwa Maciej Wilk ze stowarzyszenia "TAK dla CPK".

Błaszczak: Tylko Tusk potrafi dwa razy skłamać w tej samej sprawie