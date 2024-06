Warszawa: Od poniedziałku rusza Strefa Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu w Warszawie będzie pierwszą taką inicjatywą w Polsce. Władze Krakowa przymierzały się do wprowadzenia SCT u siebie, jednak w wyniku protestów zdecydowano, że zostanie uruchomiona z opóźnieniem – od 2025 r.

Co Strefa oznacza dla kierowców? Zgodnie z decyzją stołecznych radnych, jej powierzchnia obejmie 7 proc. miasta. Granice strefy pokrywają się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej, do al. Prymasa Tysiąclecia.

"Wdrożenie strefy jest podzielone na pięć etapów. W pierwszym do strefy nie będą mogły wjechać pojazdy z silnikami benzynowymi (w tym z instalacją LPG), o normie emisji spalin mniejszej niż Euro 2 lub gdy są one wyprodukowane przed 1997 r. (maksymalny wiek pojazdu 27 lat). Dla diesli te wytyczne są bardziej restrykcyjne, gdyż musi on spełniać normę Euro 4 lub być młodszy niż 18 lat. Drugi etap wdrożeniowy zaplanowano od 2026 r. Wtedy maksymalny wiek pojazdów objętych obostrzeniami wynosić będzie 25 lat w przypadku benzyn (minimum Euro 3 oraz 16 lat dla Diesli (minimum Euro 5)" – opisuje serwis moto.rp.pl.

Kogo nie obejmie SCT?

Co istotne, są wyjątki. Zasady te nie obejmą mieszkańców Warszawy, którzy płacą tam podatki – są oni zwolnieni z pierwszych dwóch etapów wdrożenia strefy: – samochód niespełniający norm SCT był w jego posiadaniu najpóźniej 31 grudnia 2023 r. Dotyczy to zarówno samochodów wynajmowanych jak też własnych; – użytkownik pojazdu (wskazany w dowodzie rejestracyjnym albo np. w umowie użyczenia) w poprzednim roku podatkowym rozliczała podatek dochodowy w Warszawie; – wymieniony w pozycji C dowodu rejestracyjnego właściciel, przynajmniej jeden ze współwłaścicieli lub osoba posiadająca samochód z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu, zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy pod adresem znajdującym się na obszarze m.st. Warszawy/ma siedzibę w Warszawie; – Warszawiacy dopiero od 2028 (czyli za 3,5 roku) będą oni musieli dostosować się do przyjętych przepisów, kiedy do SCT wjadą jedynie samochody spełniające normę Euro 4 (maksymalnie 22 lata) – w przypadku jednostek benzynowych oraz Euro 6 (maksymalnie 13 lat) – dla diesla.

Drugi wyjątek dotyczy seniorów: – którzy osiągnęli wiek 70 lat do 31 grudnia 2023 r.; – stali się właścicielem samochodu niespełniającego norm SCT najpóźniej 31 grudnia 2023 r.; – senior może posiadać najwyżej jeden uprzywilejowany samochód; – podczas poruszania się po strefie senior-właściciel samochodu musi znajdować się w środku (jako kierowca albo jako pasażer).

Kolejny wyjątek to posiadacze europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością oraz samochody zabytkowe.

Kontrola samochodów w strefie odbywać się będzie poprzez sczytanie tablicy rejestracyjnej poprzez system kamer.

