Oettinger: Polska nie będzie kłopotem, ale rozwiązaniem kłopotu

Oettinger powiedział, że z powodu Brexitu roczny budżet UE może się zmniejszyć nawet o 13 miliardów euro. Jak dodał, tylko dwa programy powinny mieć gwarancję tego, że nie zostaną zmniejszone. Jeden do "Erasmus Plus”, a drugi to "Horyzont post 2020”.

Komisarz potwierdził też, że jest już po serii spotkań z polskimi politykami. – Po tych rozmowach jestem optymistą, że Polska będzie nie kłopotem, tylko rozwiązaniem kłopotu przy układaniu nowego budżetu – stwierdził.

Oettinger został także zapytany o podstawy ewentualnych sankcji dla Polski związanych z uruchomieniem art. 7. Jak stwierdził, nie mówimy o sankcjach. – Jeśli państwo członkowskie w sposób fundamentalny łamie zasady państwa prawa, to miałbym duże opory przeciwko dawaniu mu pieniędzy. Bo przecież jeśli pojawi się jakaś wątpliwość w ich rozliczaniu i trzeba będzie odwołać się do rozstrzygnięcia prawnego, to do tego potrzebne są niezależne sądy i to na wszystkich poziomach – powiedział.