Ruszył nabór wniosków programu "Dobry start"

W ramach programu można uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia. Jak złożyć wniosek? Online. "Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pieniądze trafią na konto" – zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wnioski do końca listopada

Wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od 1 lipca do końca listopada br. Wnioskować o świadczenie można wyłącznie online za pośrednictwem: portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia – na stronie https://empatia.mpips.gov.pl i poprzez bankowość elektroniczną.

Program nie obejmuje studentów oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Jaką część wyprawki pokrywają pieniądze z programu "Dobry start"?

"Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł" czytamy na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program został wprowadzony w lipcu 2018 przez rząd Mateusza Morawieckiego.

