"Wobec ks. Olszewskiego zastosowano tortury". Będzie zawiadomienie do organów międzynarodowych

W miniony weekend tygodnik "Sieci" opublikował list napisany do bliskich przez księdza Michała Olszewskiego. Duchowny opisał w nim, co działo się w pierwszych godzinach i dniach po aresztowaniu go.

Szokujący list ks. Michała Olszewskiego

"Zawieziono mnie na 'dołek'. Od 6 rano, przez cały dzień (nawet przy czynnościach fizjologicznych) byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Usłyszałem, że o tej porze nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem: 'Lej do niej'" – czytamy.

Z relacji sercanina wynika, że przez całą noc budzono go światłem co godzinę.

Suwerenna Polska zawiadamia Komitet Przeciwko Torturom ONZ ws. księdza Olszewskiego

Nieludzkie praktyki stosowane wobec duchownego wywołały lawinę krytyki pod adresem władz. W poniedziałek interwencję w sprawie zapowiedzieli politycy Suwerennej Polski. Poseł tego ugrupowania Sebastian Kaleta określił list ks. Olszewskiego jako "szokujący materiał" wobec którego nie można przejść obojętnie.

– Ciężko to mówić wprost, ale takie są fakty wynikające z tej publikacji: Służby polskiego państwa stosują wobec zatrzymanych tortury. Zastosowano je wobec księdza Michała Olszewskiego w sprawie, z której nowa władza usilnie próbuje stworzyć wielką aferę. I żeby ta aferalność była w jakikolwiek sposób wykazana po prostu torturuje zatrzymanego księdza – mówił podczas konferencji prasowej były wiceminister sprawiedliwości.

Kaleta podkreślił, że te szokujące relacje nie mogą pozostać bez reakcji. – Dlatego też informuję Państwa, że składamy dzisiaj (...) zawiadomienie do Komitetu Przeciwko Torturom ONZ – poinformował.

Parlamentarzysta wskazywał ponadto, że skutego księdza Olszewskiego prowadzano po publicznie dostępnych stacjach benzynowych, by go upokorzyć. – Następnie sugerowano mu składanie zeznań określonej treści, by bodnarowcy i Tusk mieli to, czego oczekują, czyli polityczne proces, prześladowanie opozycji po to, by dowieźć swoich wymyślonych, wydumanych wcześniej afer – mówił.

