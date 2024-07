Od dziś podwyżka pensji minimalnej. Sprawdź, o ile

Od dziś minimalne wynagrodzenie wzrosło do 4300 zł brutto. Stawka godzinowa wyniesie z kolei 28,10 zł. Podwyżka obejmie ponad 3 miliony pracowników.

Warto przypomnieć, że podwyżka determinowana jest ustawą, która zakłada, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi co najmniej 105 proc., to wtedy ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia – 1 stycznia i 1 lipca. Tak stało się w tym roku.

Wzrost świadczeń

Wcześniej, od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4242 zł, a stawka godzinowa do 27,70 zł. O ile wzrosła pensja minimalna na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy?

Pensja minimalna z 1 lipca 2024 r. wzrosła o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (19,4 proc.). Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei o 19,5 proc. z 23,50 do 28,10 zł

Z poziomem płacy minimalnej powiązane są również inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój i odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Co z pensją minimalną w 2025 r?

Jak płaca minimalna będzie kształtowała się w przyszłym roku? Poznaliśmy już propozycję Rady Ministrów na kształt płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok. To 4626 zł brutto od 1 stycznia 2025 r. Kwota ta oznacza podwyżkę o 326 zł w stosunku do kwoty dziś obowiązującej (wzrost o 7,6 proc.) Z kolei proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł (wzrost o 2,10 zł -7 proc. w stosunku do kwoty dziś obowiązującej).

Teraz propozycja rządu zostanie przeanalizowana przez Radę Dialogu Społecznego na najbliższym jej posiedzeniu, które odbędzie się 15 lipca. W przypadku braku wspólnego stanowiska pomiędzy przedstawicielami pracowników, pracodawców i rządu to ten ostatni podmiot samodzielnie ustala minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia. Musi ono do 15 września ukazać się w Dzienniku Ustaw.

Warto przypomnieć, że minimalna stawka godzinowa obowiązuje w Polsce od dnia 1 stycznia 2017 r. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) lub umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).

Czytaj też:

Co dalej z dopłatami do kredytów mieszkaniowych? Minister podaje datęCzytaj też:

Ruszył nabór wniosków programu "Dobry start"