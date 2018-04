Lisicki: Zmienia się oblicze kulturowe Niemiec. To przez decyzje Merkel

– Islam nie przynależy do Niemiec. Niemcy ukształtowane zostały przez chrześcijaństwo. Stąd wywodzą się wolne niedziele i rytuały jak Wielkanoc, Zielone Świątki czy Boże Narodzenie – powiedział z rozmowie z "Bild" nowo powołany minister spraw wewnętrznych Niemiec, Horst Seehofe. Od razu spadła na niego fala krytyki.

– Islam w oczywisty sposób nie należy do tradycji Niemiec, bo tradycja Niemiec nie różni się od tradycji Polski. To, że politycy Niemiec o tym mówią to znak, że chcą na gwałt znaleźć jakąś formę zadomowienia muzułmanów w obrębie swojego państwa. To państwo powstało w zupełnie inny sposób. To państwo szanuje wolności człowieka, godność osobową, wolność wypowiedzi. To nie są wartości, o których możemy powiedzieć, ze islam jest ich częścią – mówił Lisicki.

