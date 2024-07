Samoloty NATO nad Polską. Zbierają dane wywiadowcze dla Ukrainy

O tym, że NATO przekazuje Ukrainie informacje uzyskane z samolotów wyposażonych w pokładowy system wczesnego ostrzegania (AWACS) pisze portal UK Defense Journal, powołując się na byłego oficera brytyjskich sił powietrznych (RAF).

– Oficjalnie wszelkie zebrane dane wywiadowcze są wysyłane wyłącznie do krajów NATO, ale wszyscy wiedzą, że niektóre z tych krajów szybko dzielą się tymi informacjami z Ukrainą, umożliwiając jej odparcie zbliżających się ataków. Dane zachodniego wywiadu dają Ukrainie możliwość nieco szybszej reakcji – powiedział rozmówca portalu, który zastrzegł sobie anonimowość.



Samoloty AWACS nad Polską

Obecnie samoloty NATO monitorują ukraińskie niebo z polskiej przestrzeni powietrznej. Rozmieszczenie tych maszyn na wschodniej flance ma wzmocnić obecność Sojuszu w regionie i monitorować rosyjską działalność wojskową.

– Nasze systemy AWACS są w stanie wykrywać samoloty oddalone o setki kilometrów, co czyni je kluczowym elementem odstraszania i obrony NATO – przekazała wcześniej Oana Lungescu, rzecznik prasowa Sojuszu.

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę NATO zwiększyło swoją obecność na niebie w Europie Wschodniej dzięki dodatkowym myśliwcom, samolotom rozpoznawczym i tankowcom powietrznym.

Od lutego 2022 r. natowskie AWACS-y patrolują przestrzeń powietrzną nad Europą Wschodnią i regionem Morza Bałtyckiego w celu śledzenia aktywności rosyjskich samolotów bojowych w pobliżu granic Sojuszu.

Finlandia i Szwecja weszły do NATO. Kiedy Ukraina?

Po oficjalnym dołączeniu Finlandii (w kwietniu 2023 r. i Szwecji (w marcu br.) NATO liczy obecnie 32 państwa Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym.

Ukraina stara się o członkostwo w NATO, ale wciąż nie ma na to zgody najważniejszych członków paktu, w tym Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Ukraina będzie mogła zostać przyjęta do Sojuszu dopiero po "zwycięskiej wojnie" z Rosją. Przeciwko wejściu Ukrainy do NATO są Niemcy.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że nie zgodzi się na alternatywne propozycje, które mogłyby zastąpić członkostwo Ukrainy w NATO. Były ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow uważa, że jego kraj powinien zostać 33. członkiem Sojuszu.

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę, władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO. Wywołana przez prezydenta Władimira Putina wojna trwa już ponad rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

