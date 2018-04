XXIV Targi Wydawców Katolickich. Święto książki religijnej, święto dobrych mediów

Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadzi blisko 170 wystawców z całego kraju, oficyn kościelnych, zakonnych i świeckich specjalizujących się w publikacjach o tematyce religijnej, które targowej publiczności zaprezentują ponad 12 tysięcy publikacji.

Święto Dobrych Książek

– Cieszy fakt, że Święto Dobrych Książek, jakim co roku są nasze targi, przyciąga coraz większą liczbę, podmiotów zainteresowanych prezentacją swojej oferty – mówi ks. Roman Szpakowski sdb, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, potwierdzając, że wzrost liczy wystawców w porównaniu z 2017 rokiem sięga 10 procent.

Niewątpliwie Targi Wydawców Katolickich w wyjątkowy sposób i na trwałe wpisały się nie tylko w kalendarz wydarzeń kulturalnych Warszawy, ale przede wszystkim w życie kulturalne naszego kraju, gromadząc kilkadziesiąt tysięcy czytelników. Dla nich będzie to doskonała okazja do spotkania i rozmowy z ulubionymi autorami oraz uzyskania pamiątkowego wpisu w książce. Organizatorzy, jak co roku, zadbali o bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany zarówno do dorosłych, jak i najmłodszych czytelników.

Wyjątkowi goście

Na targach wśród licznych, znamienitych gości, udział swój potwierdzili między innymi: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, Jacek Mycielski, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, Jan Rosikoń, abp Wojciech Polak, bp Henryk Ciereszko, Mateusz Szpytma, Bronisław Wildstein, Michał Karnowski, ks. Arkadiusz Paśnik, s. Anna Maria Pudełko, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Magdalena Ogórek, Danuta Dunin-Holecka, ks. Tomasz Nowaczek, Joanna Krzyżanek, Magda i Mirek Osip Pokrywka, Ks. Zbigniew Sobolewski, Katarzyna Olubińska, Marek Zając, Siostra Anastazja, Siostrą Małgorzata Chmielewska, o. Grzegorz Kramer SJ, Piotr Żyłka, Łukasz Wojtusik, o. Augustyn Pelanowski, Katarzyna Straburzyńska, Monika Rogozińska, Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, prof. Jana Żaryn, o. Mariusz Tabulski i wielu innych.

Po raz kolejny zorganizowana będzie również Akademia rodzinnego czytania.

W trakcie Targów odbędą się także panele dyskusyjne. Między innymi: Elementarz dla Rodziców; Sprawiedliwi i dziejowa niesprawiedliwość. Warsztaty: Chcecie przekonać się, że zdrowa kuchnia nie musi być nudna? A zabawa jedzeniem łączy pokolenia, wyrabiając przy tym zdrowe nawyki? „Dylematy mamy i taty w kuchni”; Premierowy koncert albumu Trzy Sny; O. Stanisław Papczyński – święty na dzisiejsze czasy; orędownik naprawy Rzeczpospolitej, patron zagrożonego życia; Łobuzy w kościele, czyli jak rozmawiać o wierze bez tematu tabu – dyskusja panelowa; panel dyskusyjny na temat skutecznej pomocy uchodźcom oraz ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie z udziałem Zygmunta Kwiatkowskiego SJ, autora reportażu Za daleki Bliski Wschód oraz Janiny Ochojskiej - prezesa i fundatora Polskiej Akcji Humanitarnej; Warsztaty z pisarzami: Małgorzatą Nawrocką i Robertem Kościuszko dla klas 4-7 na temat: Tajemnice bohatera literackiego, czyli jak stworzyć dobrą baśń lub powieść i inne spotkania autorskie i panelowe.

Honorowy gość z Włoch

Każdego roku gościmy wybrane wydawnictwo zagraniczne w charakterze Gościa Honorowego. W tym roku jest to włoskie wydawnictwa Scripta Maneant wraz z premierą Albumu La Capella Sistina. Absolutny rarytas wydawniczy na skalę światową. Włoski wydawca we współpracy z Muzeami Watykańskimi przygotował unikatową trójwymiarową, najwyższej jakości, reprodukcję obrazów w pełni dokumentującą wszystkie artystyczne zdobienia Kaplicy Sykstyńskiej.

Tradycyjnie kluczowym akcentem targów jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, która w tym roku przyznana zostanie po raz 20. Do jubileuszowej edycji Nagrody została zgłoszona rekordowa liczba 408 tytułów. Galę wręczenia Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 będzie w sobotę 14 kwietnia w Bazylice Katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie (Praga).

Szczegółowe informacje oraz kalendarium spotkań XXIV Targów Wydawców Katolickich dostępne są pod adresem www.swk.pl.