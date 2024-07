Ks. Olszewski torturowany w areszcie? Służba Więzienna reaguje po słowach Tuska

Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla ks. Michała Olszewskiego, szefa fundacji Profeto, zatrzymanego w związku z działaniami prokuratury wokół Funduszu Sprawiedliwości.

W miniony weekend tygodnik "Sieci" opublikował list napisany do bliskich przez ks. Olszewskiego. Duchowny opisał w nim, co działo się w pierwszych godzinach i dniach po aresztowaniu. Z jego relacji wynika, że mógł być torturowany.

9 lipca o godz. 17:40 Suwerenna Polska organizuje pod Sejmem "protest w obronie torturowanego ks. Olszewskiego".

Tusk: Torturowanie księdza? To jest taki absurd, że nie chce mi się tego komentować

– Wydaje się zasadne skierowanie sprawy do sądu. Tych, którzy oskarżają rząd o torturowanie księdza. To jest taki absurd, że nie chce mi się tego nawet komentować – stwierdził premier Donald Tusk, pytany o sprawę ks. Olszewskiego na konferencji prasowej w poniedziałek.

– Nie pozwolę na to, żeby w ten sposób formułować idiotyczne, ale i strasznie brzmiące zarzuty bez żadnego powodu. Co do samych faktów, dostaniecie bardzo precyzyjną informację od ludzi odpowiedzialnych za Służbę Więzienną – powiedział Tusk dziennikarzom.

Aresztowanie ks. Olszewskiego. Komunikat Służby Więziennej

W komunikacie opublikowanym przez Służbę Więzienną czytamy, że "zarzuty dotyczące rzekomych tortur na tzw. «dołku» nie dotyczą pobytu osadzonego w jednostce penitencjarnej".

"Tymczasowo aresztowany Michał O. został objęty szczególną ochroną, o której mowa w artykule 212 ba Kkw. Wszelkie stosowane w ramach szczególnej ochrony środki znajdują oparcie w obowiązujących przepisach. O zastosowaniu szczególnej ochrony został powiadomiony sędzia penitencjarny i organ dysponujący. Na decyzję o objęciu szczególną ochroną przysługuje możliwość złożenia skargi do sądu penitencjarnego w trybie art. 7 Kkw" – napisała SW.



Zgodnie z komunikatem ksiądz nie składał żadnych zażaleń i skarg do Służby Więziennej na temat osadzenia, traktowania przez funkcjonariuszy oraz zastosowania wobec niego szczególnej ochrony.

"Wszystkie podejmowane w stosunku do Michała O. działania mają na celu zapewnienie osadzonemu bezpieczeństwa w trakcie pobytu w izolacji penitencjarnej oraz charakteryzują się poszanowaniem przysługującej osadzonemu godności osobistej i pozostają w zgodzie z ogólną normą wynikającą z treści art. 4 Kodeksu karnego wykonawczego" – przekonuje Służba Więzienna.



