Cejrowski: Ja jestem moher! Ja bym wszystkich niewierzących wygonił z kościoła

Słynny podróżnik został zapytany, co sądzi na temat osób niewierzących, które chodzą na Święta do kościoła. Cejrowski stwierdził, że takie osoby nie powinny tego robić. – Jak pan z zabobonu przychodzi, to ja pana nie chcę – mówił.

Cejrowski ocenił, że osoby niewierzące nie powinny chodzić do kościoła ze święconką..

– To są nasze obrzędy religijne i wara osobom niewierzącym od naszych obrzędów. Pan chce przyjść i posiedzieć w kościele? To niech pan przyjdzie, ja mogę nawet z panem pacierz zmówić, natomiast jak pan uczestniczy w naszych obrzędach to mi się to nie podoba – stwierdził.

