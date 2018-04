Macierewicz: Można się zastanowić czy Andrzej Duda powrócił do formuły grubej kreski i Okrągłego Stołu

Przed Świętami Wielkanocnymi prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy degradacyjnej. Wątpliwości Andrzeja Dudy wzbudziły m.in. zapisy dotyczące zdegradowania wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego bez przyznania im możliwości złożenia wyjaśnień oraz odwołania od tej decyzji. Prezydent wskazywał również na brak osoby, która z urzędu reprezentowałaby osoby zmarłe, a więc takie które same nie mogą bronić swojego dobrego imienia.

Tuż po ogłoszeniu decyzji prezydenta w mocnych słowach skomentował ją Antoni Macierewicz. Dziś były szef MON był gościem w TV Republika, gdzie również nie szczędził pod adresem głowy państwa słów krytyki. – Można się zastanowić, czy Andrzej Duda powrócił do formuły grubej kreski i Okrągłego Stołu – stwierdził polityk. Jak podkreślił, prezydent odwołuje się w swojej argumentacji do praworządności. – I oddaje tę sprawę praworządności politykom Platformy Obywatelskiej – wskazał, tłumacząc że odrzucenie prezydenckiego weta wymaga większości 3/5.– Dziś nie wiemy, kto miał rację: ci, którzy walczyli o niepodległość czy ci, którzy niepodległości Polski chcieli zapobiec. Być może wszyscy byli bohaterami? – ironizował polityk.

– Mam wrażenie, że mało kto ze środowiska obozu patriotycznego zdawał sobie sprawę, że głosując na Andrzeja Dudę wybiera taki, a nie inny sposób wyjścia spod okupacji sowieckiej. Wyjście, które poprzez weto potrwa latami – mówił Macierewicz. Gość TV Republika wyraził pogląd, że dotychczasowe działania rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadzały do tego, że dawny aparat komunistyczny tracił grunt pod nogami. – To weto to próba wydobycia ludzi, którzy szli już pod powierzchnię – ocenił.