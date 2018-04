Ujazdowski: Jeśli nie wygram, kończę karierę polityczną

Ujazdowski został dziś zaprezentowany przez lidera PO jako kandydat na prezydenta Wrocławia. Wieczorem z kolei był gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i" na antenie TVN24. – Przede wszystkim to jest moja głęboka decyzja. Ja nie tylko żegnam się z Parlamentem Europejskim, nie myślę o tym, żeby startować jeszcze raz w wyborach europejskich, ale także nie myślę o żadnej innej funkcji parlamentarnej i rządowej – przekonywał polityk.

Gość Moniki Olejnik tłumaczył, że decyzja o kandydowaniu nie jest decyzją, która ma posłużyć promocji jego nazwiska. – Żegnam się z polityką krajową i całkowicie chcę skoncentrować się na przyszłości miasta, na jakości życia mieszkańców, na podtrzymaniu i rozwinięciu marki Wrocławia, która jest bardzo dobra w Polsce i w Europie. (...) To jest bardzo głęboka decyzja, po namyśle. Ona nie przychodziła łatwo, ale skoro ją podjąłem, oznacza to całkowite poświęcenie się sprawom przyszłości miasta – podkreślał.

Zapytany, co zrobi jeśli przegra walkę o fotel prezydenta Wrocławia, Ujazdowski zapowiedział, że zakończy karierę publiczną i wróci na uniwersytet. – Ja nie jestem politykiem zależnym od stanowisk publicznych, łączę pasję publiczną z pasją naukową. Jeśli nie wygram, to oznacza to zakończenie kariery publicznej. Nie planuję już startu w jakichkolwiek innych wyborach – przekonywał.