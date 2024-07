Reforma NFZ. Leszczyna: Nie lubię słowa "likwidacja", to będzie dobrowolna reorganizacja

Minister była pytana m.in. o ekspertów, którzy ostrzegają, że w ciągu najbliższych lat może zabraknąć w budżecie NFZ 158,9 mld złotych. Leszczyna zapewnia jednak, że Polsce "nie grozi nam zapaść finansowa".

– Uspokajam wszystkich pacjentów, ale także lekarzy, pielęgniarki, wszystkie zawody medyczne i dyrektorów szpitali, że kontrakty NFZ będą realizowane – powiedziała Leszczyna. – Pracujemy nad projektem, który specjaliści i eksperci nazywają odwróconą piramidą świadczeń. Na całym świecie już tak jest, że zdecydowaną większość świadczeń medycznych można wykonywać poza szpitalem np. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych, czy w POZ –mówiła.

Podkreśliła, że opieka medyczna jest droższa w szpitalach, gdyż wiąże się z opłaceniem dyżurów lekarzy, pielęgniarek i całej obsługi placówki. – Gdybyśmy to samo świadczenie medyczne zrobili w poradni przyszpitalnej, to nie musimy temu lekarzowi płacić za dyżur 12 godzinny – mówiła.

Dobrowolna likwidacja oddziałów?

Polityk została też zapytana o konieczność likwidacji szpitalnych oddziałów. – Nie lubię słowa likwidacja, ale mamy taką propozycję dobrowolnej reorganizacji szpitali będę o tym rozmawiała ze starostami, marszałkami i dyrektorami szpitali w przyszłym tygodniu –mówiła polityk.

Minister następnie doprecyzowała, aby graniczące ze sobą powiaty dogadywały się, by nie dublować oddziałów i np. porodówka była tylko w jednym ze szpitali, a nie we wszystkich trzech. Zapewniała, że nikt szpitali nie będzie zmuszał do likwidacji oddziałów, a wszelkie kroki mają być dobrowolne. – Niczego nie będę robiła na siłę. Spotkam się z dyrektorami szpitali i zaprezentuję pewną całość – mówiła.

Dotacja do NFZ wyniesie 18,3 mld zł

Warszawa, 02.07.2024 (ISBnews) – Dotacja z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wyniesie 18,3 mld zł w 2025 roku, poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

"Na przyszły rok dotacja budżetu państwa do NFZ wyniesie 18,3 mld zł. Dla porównania [….] w 2023 r. było tylko 200 mln zł [dotacji], a my przeznaczymy na ochronę zdrowia dodatkowo z tej dotacji budżetu 18,3 mld zł" – powiedziała Leszczyna w radiowej Trójce.

"Ponieważ PiS wydrenował rzeczywiście taki fundusz zapasowy w NFZ, to teraz te dotacje muszą się zwiększyć i stąd wygląda tak, ze musimy dołożyć więcej niż dokładaliśmy wcześniej" – dodała.

Koszty świadczeń medycznych w roku przyszłym mają być – według projektu planu finansowego na NFZ – o 26 mld zł wyższe r/r i wynieść ponad 183,6 mld zł. Szacowane wpływy ze składki zdrowotnej mają natomiast wzrosnąć o blisko 20 mld zł r/r do ponad 173 mld zł w 2025 r.

