II tura wyborów na burmistrza do powtórki. Zdecydował sąd

Ponowne głosowanie to efekt wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Wybory zostały podważone ze względu na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu kandydata Daniela Szymczaka. Ten twierdził, że głosy oddane na niego zostały omyłkowo przypisane jego przeciwnikowi. Sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek zdecydowała o wygaszeniu mandatu sprawującego urząd burmistrza Dariusza Guzka i nakazała przeprowadzenie ponownego głosowania w II turze wyborów.

Daniel Szymczak jeszcze w czerwcu poinformował sąd, że doszło do błędu podczas liczenia jego głosów w pierwszej turze. W jego opinii oddane na niego głosy miały zostać przypisane jednemu z kontrkandydatów – Danielowi Nawrockiemu (który jest imiennikiem Szymczaka). Błąd spowodował, że Szymczak w wyborach zajął trzecie miejsce, nie dostając się do decydującej, drugiej tury. Do zajęcia drugiego miejsca, które pozwoliłoby na wzięcie udziału w drugiej turze, zabrakło Szymczakowi zaledwie czterech głosów.

Sąd ponownie przeliczył głosy i przyznał rację Szymczakowi. Po ponownym przeliczeniu głosów okazało się, że Szymczak uzyskał 1284 głosy, a w pierwotnym liczeniu były to 1184 głosy. W ostateczności dojdzie do ponownego głosowania, w którym zmierzą się Daniel Szymczak i Krzysztof Guzka.

Termin wyznaczy wojewoda

Jak informuje Radio Łódź, poszkodowany nie krył satysfakcji z wyroku sądu. – Spodziewałem się jak najbardziej tej decyzji, a dzisiaj, po tych 3 miesiącach, naprawdę jestem bardzo zadowolony i prawda wyszła na jaw – ocenił Szymczyk.

Teraz o terminie nowych wyborów zdecyduje wojewoda.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbyła się 7 kwietnia 2024 roku. W wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało wynik 34,27 proc. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc., Konfederacja 7,23 proc., a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.). Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

