Petru zawiedziony. "Koalicja z PO nie działa. Szkoda"

"Wrocław potrzebuje prezydenta przedsiębiorczego, nowoczesnego, tolerancyjnego. Z wizją. Kandydatura M.K. Ujazdowskiego nie spełnia żadnego z tych kryteriów" – napisał na Twitterze były lider Nowoczesnej.

W innym wpisie Petru stwierdził wprost, że koalicja z Platformą Obywatelską "nie działa". "Wystawianie ultrakonserwatywnego kandydata na Prezydenta Wrocławia bez porozumienia to prezent dla PiS i przepis na porażkę opozycji" – stwierdził.

Kandydatura Ujazdowskiego, byłego polityka PiS, nie podoba się także Władysławowi Frasyniukowi. – To nic innego, jak kontynuacja zakulisowych rozmów, jakie przewodniczący PO prowadził niedawno z PiS w sprawie przejęcia sejmiku województwa – powiedział były opozycjonista z czasów PRL.

Grzegorz Schetyna poinformował we wtorek, że zaprosił Ujazdowskiego także do do gabinetu cieni Platformy. Z kolei Ujazdowski tłumaczył, że nie zgłasza akcesu do PO, ale chce uczestniczyć w jej pracach programowych. "W obliczu arogancji władzy i destrukcji prawa wielu obywateli czeka na nowatorską alternatywę dla PiS. Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych i wesprę PO w pracach programowych ws. samorządu i rządów prawa" – napisał na Twitterze polityk.

