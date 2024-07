"Z zażenowaniem i zaskoczeniem". Order Orła Białego dla o. Kolbego i Ulmów?

Przewodniczący Konferencji ks. Dariusz Wilk CSMA stwierdza, że mimo zapowiedzi obecnego dyrektora Muzeum o przywróceniu w nowym kształcie ekspozycji o. św. Maksymilianie i bł. Rodzinie Ulmów, w Internecie pojawiła się lawina tekstów zarzucających św. Maksymilianowi antysemityzm i szkalujących jego dobre imię.

W apelu wskazano, że sytuacja wywołana decyzjami dyrekcji Muzeum narusza poczucie wspólnoty narodowej w stopniu przekraczającym poczynania władzy komunistycznej.

Publikujemy treść apelu:

"Z zażenowaniem i prawdziwym zaskoczeniem przyjęliśmy sekwencję wydarzeń związanych z usunięciem ze stałej wystawy w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku obiektów upamiętniających św. Maksymiliana Marię Kolbego, Błogosławioną rodzinę Ulmów oraz rotmistrza Witolda Pileckiego. Szczególnie zaskakujący i żenujący był wywiad prof. Pawła Machcewicza, byłego dyrektora tego muzeum, udzielony „Gazecie Wyborczej”, gdzie nazwał św. Ojca Kolbe „gorliwym antysemitą”, który rzekomo pisał „niezwykle jadowite antysemickie teksty” oraz stwierdził, że umieszczenie na wystawie rodziny Ulmów „fałszuje rzeczywistość historyczną” II wojny światowej.



Mimo zapowiedzi obecnego dyrektora Muzeum o przywróceniu w nowym kształcie ekspozycji o. św. Maksymilianie i bł. Rodzinie Ulmów, w Internecie pojawiła się lawina tekstów zarzucających św. Maksymilianowi antysemityzm i szkalujących jego dobre imię. Wywołana decyzjami dyrekcji Muzeum II wojny światowej sytuacja boleśnie uderza swym brakiem rzetelności i obiektywizmu w społeczność katolicką. Narusza także poczucie wspólnoty narodowej w stopniu przekraczającym poczynania władzy komunistycznej, która przecież uszanowała oświęcimski czyn św. Maksymiliana, nadając mu w 1972 roku Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.



Ostatnie wydarzenia i wypowiedziane słowa (także wypowiedzi dyrektora Muzeum) zdają się narzucać dyskursowi społecznemu w Polsce bardzo niebezpieczny kierunek sugerujący, że bycie katolikiem i kierowanie się ewangelicznymi wartościami stanowi powód do wykluczenia ze zbiorowej pamięci narodu i jakąś wstydliwą przywarę, która nie przystoi współczesnym ludziom. Wyrażamy głębokie przekonanie, że instytucjonalne popieranie przez rządzących tego sposobu myślenia stanowi zagrożenie dla historycznych i kulturowych źródeł tożsamości naszego społeczeństwa i jego przyszłości.



W tym kontekście apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego bohaterom II wojny światowej, Ojcu Maksymilianowi Kolbemu i Rodzinie Ulmów. Prosimy też wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie naszego apelu do Prezydenta RP".

