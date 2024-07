Rocznie Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje nawet 25 milionów złotych subwencji. Politycy koalicji rządzącej uważają, że partia Jarosława Kaczyńskiego powinna stracić te pieniądze ze względu na aferę wokół Funduszu Sprawiedliwości i rzekome wykorzystywanie tych środków w celach kampanijnych. Twierdzą nawet, że znaleźli podstawę prawną, którą mogłaby wykorzystać Państwowa Komisja Wyborcza. W odpowiedzi PiS mówi o naciskach politycznych na organ wyborczy. PKW musi podjąć uchwały w sprawie rozliczenia sprawozdań komitetów do 15 lipca.

Do sprawy odniósł się w rozmowie w RMF FM, były szef MSWiA, europoseł KO Marcin Kierwiński.

Kierwiński: Są przesłanki, by odebrać subwencję PiS-owi

Polityk został zapytany, czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna przyjrzeć się finansom Prawa i Sprawiedliwości.

– Bezapelacyjnie – stwierdził. – Nie mam wątpliwości, że stworzono system korupcji politycznej – dodał.

Jak zaznaczył, jego zdaniem istnieją "bardzo istotne przesłanki" do tego, aby PiS mogło stracić subwencję. Mówił w tym kontekście o "łamaniu kodeksu wyborczego, nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej i nielegalnym finansowaniu partii politycznej".

"Kaczyński powinien zawiadomić prokuraturę"

Kierwińśki nawiązał również do listu, który prezes PiS miał skierować do Zbigniewa Ziobry. Według informacji "Gazety Wyborczej", przed wyborami w 2019 r. Jarosław Kaczyński zwrócił się do ministra sprawiedliwości "o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej".

Były szef MSWiA podkreślił w rozmowie z RMF FM, że Jarosław Kaczyński, mając jakąkolwiek wiedzę o niewłaściwym wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, powinien był zawiadomić o tym prokuraturę.

– Moim zdaniem niezawiadomienie prokuratury jest przestępstwem w tym zakresie – dodał Kierwiński, zapewniając, że jego partia poparłaby ewentualny wniosek o uchylenie immunitetu Kaczyńskiego.

