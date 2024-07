Pokaż, lekarzu, co masz w garażu?

To ogromna kwota – to dużo więcej niż o 100 proc. więcej, czyli niż dwa razy więcej w porównaniu z 67 mld zł, które wpłaciliśmy na konto NFZ 10 lat temu, w 2014 r. To wielkie pieniądze – przeciętnie ponad 4 tys. zł od każdego Polaka, bez względu na jego wiek, więc tak samo od starca jak i niemowlaka w kołysce.

A czy mamy przekonanie lub choćby tylko niejasne wrażenie, że w ciągu tych 10 lat, gdy tak drastycznie podskoczyły nam rachunki za państwową służbę zdrowia, chociaż odrobinę – bo ja już nawet nie pytam, czy ponad dwa razy – poprawiła się jakość usług w państwowych szpitalach i przychodniach? Ponad dwa razy, a raczej niemal dwa i pół raza, bo właśnie o tyle wzrosły nasze rachunki za państwową służbę zdrowia?