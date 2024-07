"Bodnarowcy próbują przejąć siedzibę KRS". Poseł prosi o pomoc prezydenta

"Policja i prokurator weszli dziś bez zapowiedzi do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Żądają wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność" – poinformowała w środę rano, w krótkim komunikacie, Krajowa Rada Sądownictwa. W mediach społecznościowych pojawił się również wpis przewodniczącej KRS, sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Sprecyzowała ona, że chodzi o przeszukanie w biurze sędziego Piotra Schaba.

Czego prokuratura szuka w KRS?

Jak relacjonowało KRS na X, prokurator, w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy policji wyprosił dziennikarzy i inne osoby z korytarza, gdzie mieszczą się pokoje rzeczników dyscyplinarnych i rozpoczęły się czynności przeszukania pomieszczeń. Wszystko działo się pod nieobecność sędziego Piotra Schaba.

– Wejście śledczych do siedziby jest ciągiem dalszym działań mających na celu zastraszenie członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecz nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawa – oceniła przewodnicząca KRS w rozmowie z mediami.

Według informacji, przekazywanej przez KRS, prokuratorzy chcą zabezpieczyć akta postępowań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. "Wiadomo, kogo dotyczą dokumenty – m.in. sędziów Piotra Gąciarka i Waldemara Żurka" – dodano.

Sebastian Kaleta apeluje do prezydenta

W związku z nietypową sytuacją, interwencję poselską w siedzibie KRS przeprowadziło dwóch posłów: Sebastian Kaleta i Dariusz Matecki. Ten pierwszy zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc.

"Panie Prezydencie @AndrzejDuda, bodnarowcy próbują od rana przejąć siedzibę KRS. Obstawili budynek Policją, by uniemożliwić mediom relacjonowanie zdarzeń. Jest Pan Strażnikiem Konstytucji. Zwracam się z apelem, by podjąl Pan działania w celu ochrony Konstytucji oraz konstytucyjnego organu państwa jakim jest KRS przed silowym przejęciem. Przypominam, że w ostatnich dniach Adam Bodnar jako MS i PG podejmuje wobec sędziów KRS liczne represyjne postępowania. Proszę Pana o zainteresowanie się tą sprawą i ochronę ustroju RP przed siłową uzurpacją koalicji 13 grudnia" – czytamy we wpisie Kalety na X.

