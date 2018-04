"Macicę może pani sobie wyciąć i wrzucić do kibla". Radny PiS kontra internautka

Dyskusja na Facebooku wywiązała się w związku z udostępnieniem przez Rafała Szymańskiego obrazku na którym widniało pytanie: "Dziecko poczęte drogą gwałtu jest drugą ofiarą tego strasznego aktu. Dlaczego ma być zabijane?".

Jak można się było spodziewać pod postem pojawiły się komentarze. Wśród nich jeden wyjątkowo wulgarny. "No coments. Kobieta ma prawo zrobić co chce ze swoja macica. Ja sie do twojego k**asa nie wpierniczam co masz z nim robić i twoich jaj" – napisała jedna z użytkowniczek Facebooka. Radny najwidoczniej dał się wyprowadzić z równowagi.

"Macicę może pani sobie wyciąć i wrzucić do kibla. W sumie to jakiś pomysł, bo chyba się pani nie przyda" – odpisał Szymański.

Niektórych użytkowników portalu oburzył wpis radnego. Zarzucili mu m.in. brak kultury.